Jülich.

Goethes „Faust“, der an einer Schule des 21. Jahrhunderts statt in der gotischen Studierstube des Gelehrten Doktor Faustus spielt, erlebt man nicht allzu oft. In der zweiten von drei Bühnenvorstellungen des jüngsten Theaterfestivals in der Jülicher Stadthalle präsentierte der Literaturkurs des Gymnasiums Zitadelle die moderne Klassiker-Adaption „Alles oder nichts“.