Jülicher Land - „Fastelovend pur“ in Jülich, Titz und Welz

Jülicher Land.

Die äußeren Bedingungen waren zwar nicht ideal, hätten aber auch schlechter sein können. Gelegentliche Windböen und ab und an ein paar Tropfen von oben am Tulpensonntag. Das konnte die Jecken im Jülicher Land nicht erschüttern, wo am Sonntag in Jülich und Titz die größten Umzüge tausende Fastelovendsfreunde an den Straßenrand lockten.