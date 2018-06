Linnich - Fake News oder nicht? „Der lügende Teppich“ startet in Linnich

Linnich. Wer ist heutzutage noch in der Lage, in der Nachrichtenflut seriöse Mitteilungen von sogenannten Fake News zu unterscheiden?

Am Samstag, 9. Juni, ab 15 Uhr, in Linnich im Martinuszentrum, Kirchplatz 14, werden 13- bis 20-jährige Jugendliche öffentlich einen „Lügenteppich“ gestalten. 20 junge Leute der KOT Sky Line der katholischen Kirche und der Mobilen Jugendarbeit der evangelischen Kirche werden angeleitet, den Papierteppich mittels Pinsel und Acrylfarbe mit nationalistischen Phrasen, rechtspopulistischen Parolen oder Symbolen zu fertigen, der dann bei der Ratssitzung am 12. Juli symbolisch mit Füßen getreten wird.

Aktuelle Fake News dürfen nicht fehlen. Parallel ist auf dem Kirchplatz eine Malaktion für Kinder geplant und eine Hüpfburg aufgebaut. An Stärkungen für Groß und Klein ist gedacht.