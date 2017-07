Fahrgastzahlen im Jülicher Bürgerbus steigen um 200 Prozent

Jülich. Der Vorsitzende des Bürgerbus Vereins Jülich, Klaus Krüger, freut sich, dass der Bürgerbusverein mit aktuell 70 Mitgliedern und 40 Fahrerinnen und Fahrern seit seiner Gründung 2015 beachtlich gewachsen ist. Das teilte der Verein jetzt mit. Der seit Januar gültige Fahrplan wirke sich positiv aus.

„Dass dieses ehrenamtliche Angebot von den Bürgern angenommen wird, zeigt der Anstieg der Fahrgastzahlen im 1. Quartal des Jahres 2017 um 200 Prozent auf 1300 Personen im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Die Zahl der Fahrgäste spricht für die Akzeptanz des Bürgerbusses“, fasst Klaus Krüger zusammen.

Positiv hat sich die Fahrplananpassung von Januar 2017 auf die Nutzung des Bürgerbusses ausgewirkt. Bediente der Bürgerbus im Vorjahr noch eine kreisförmige und damit zeitintensive Route, so ermöglicht die heutige „kleeblattförmige“ Route eine individuellere und flexiblere Beförderung des Fahrgastes. Der Bürgerbus fährt viertelstündlich das Stadtzentrum an und bietet damit verkürzte Fahrtzeiten. Krüger weiter: „Dank möchte ich auch im Namen meiner Vorstandskollegen an die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer des Vereins richten, die durch ihren leidenschaftlichen Einsatz und situationsbedingter Flexibilität unseren Fahrgästen immer ein gutes Gefühl geben!“

Brückenkopf-Park: Ermäßigung

Der Kleinbus fährt an den Arbeitstagen montags bis samstags die innerstädtische Route, und zwar achtmal montags bis freitags, viermal samstags. Jeweils 27 Haltestellen werden angefahren. An Sonn-, Feiertagen, an Heiligabend und Silvester findet keine Beförderung statt.

Es gibt ermäßigte Brückenkopf-Park-Eintrittspreise für Bürgerbus-Fahrgäste: Gegen Vorlage des tagesaktuellen Bürgerbustickets erhält der Fahrgast, der den Brückenkopf-Park besucht, eine Ermäßigung des Eintrittspreises in Höhe von einem Euro.

Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis inklusive Beiblatt werden kostenlos befördert.

Die Fahrpläne und Flyer mit Fragen und Antworten rund um das Bürgerbusangebot liegen an folgenden Stellen aus: an der Infotheke der Stadt Jülich, der Tourist-Info, im Stadtteilzentrum, bei Ärzten und Apothekern und vielen anderen Geschäften in der Innenstadt. Große Fahrpläne stellt Claudia Tonic-Cober gerne zur Verfügung. Eine Anfrage ist möglich unter Telefon 02461/63-268 oder per E-Mail. Weitere Infos gibt es im Netz.