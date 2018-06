Inden - Exkursion verdeutlich die Probleme der Biene

Inden. Der Indener Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt ein zu einer Wildbienen-Exkursion am Sonntag, 24. Juni von 14 bis 16 Uhr. Die Exkursion findet in Inden unter der Leitung von Eberhard Holtappels statt, einem ehemaligen Biologielehrer. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine Spende für Schmetterlinge und Bienen gebeten.

Eine Anmeldung ist bis zum 21. Juni unter 02421/189277 oder per Mail unter kreisverband@gruene- dueren.de möglich. Der Treffpunkt wird bekanntgegeben. Neben den Honigbienen gibt es in Deutschland rund 560 Wildbienenarten, die Hälfte ist vom Aussterben bedroht. Die Zahl der Honig- und Wildbienen hat in den letzten 30 Jahren in Deutschland dramatisch abgenommen.

Das Bienensterben hat vielfältige Gründe, u.a. schwindende Lebensräume und damit ein mageres Futterangebot, Klimaerwärmung, Parasiten, Einsatz giftiger Spritzmittel in der Landwirtschaft. Ca. 80 aller Blütenpflanzen werden von Bienen bestäubt. Die meisten Obst- und Gemüsepflanzen sind Blütenpflanzen. Würde es keine Bienen mehr geben, gäbe es auch ein Drittel unserer Lebensmittel nicht mehr. Ohne Bienen gibt es kein Obst, kein Gemüse und keine Blumen.

Für den Erhalt der Honigbienen und Wildbienen ist es entscheidend, dass ihre Lebens- und Nahrungsräume erhalten, bzw. wiederhergestellt werden. Bis zu 100 Arten sind bei uns übers Jahr verteilt zu beobachten. Wildbienen können theoretisch stechen, sind aber friedfertig und verteidigen nicht einmal ihre Nester. Meist ist der Stachel auch zu klein, um menschliche Haut zu durchdringen. Die Grünen wollen gemeinsam überlegen, was jede/r Einzelne von für das Leben der Bienen tun kann.