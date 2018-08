Jülich - Exkursion des Jülicher Geschichtsvereins nach Duisburg

Jülich. Der Jülicher Geschichtsverein 1923 bietet am Samstag, 15. September, eine Tagesfahrt nach Duisburg auf den Spuren des bedeutenden Kartographen Gerhard Mercator an. Die Exkursion geht der Frage nach, aus welchen Wurzeln das heutige, vielen nur als Industriestandort und Binnenhafen bekannte, Duisburg entstanden ist.

Die günstige geografische Lage an Rhein und Ruhr prägte unter anderem Wirtschaft und Kultur: Römische Soldaten, friesische Händler und polnische Bergleute – sie alle haben in Duisburg Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt auch Gerhard Mercator – ein Weltgelehrter: Er wurde 1512 in Rupelmonde (Flandern) geboren.

Er studierte in Löwen unter anderem bei Gemma Frisius und lernte bei ihm Landvermessung und Globenbau. Später fertigte er eigene Messinstrumente und Karten an. 1541 brachte er seinen Erdglobus heraus, den weltweit ersten mit eingetragenem Magnetpol und Kompasslinien. Mercator zog 1552 als jülich-klevischer Hofkartograph nach Duisburg, wo er im Dezember 1594 starb.

Auf seinen Spuren wird die Stadt erkundet und entdeckt. Die Teilnahmegebühr beträgt für Mitglieder des Jülicher Geschichtsvereins 60 Euro, für Nicht-Mitglieder 65 Euro. Im Preis ist eine Kaffee- und Kuchen-Tafel inkludiert.

Interessenten melden sich bitte bei Helga Schmucker (Tel. 02463-5489, E-Mail eschmucker@t-online.de) an. Weitere Informationen zum umfangreichen Studienreisen- und Exkursionsprogramm unter www.juelich-gv.de