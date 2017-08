Europafest zu Griechenland am Mädchengymnasium

Jülich. Die Europaschule Mädchengymnasium Jülich feiert am Samstag, 9. September, feiert ihr alljährliches Europafest. Nachdem 2016 das Jubiläum 125 Jahre MGJ gefeiert worden war, soll nun die Tradition wieder aufgegriffen werden, nach der sich die Schule Jahr für Jahr einem anderen europäischen Land widmet – dies wird diesmal Griechenland sein.

Von 12 bis 18 Uhr freut sich die Schule über viele kleine und große Besucher aus nah und fern. Die Kulinarik wird selbstredend griechische Spezialitäten anbieten – doch auch für andere Speisen und Getränke ist etwa in der Cafeteria oder am Weinstand gesorgt. Die Schülerinnen der Klassen 6 und 7 bieten griechenland-typische Angebote an. Musikalisch und künstlerisch werden alle Gäste von der Trommelgruppe Tambor Axé, der „Bläservielharmonie“ aus Hambach, der Dürener Band „Princeps“ sowie erstklassigen Tanzformationen unterhalten. Zudem präsentieren sich die vier Musikensembles der Schule. Sportliche Angebote für alle Besucher gibt es ebenso wie den traditionellen Schülerinnen-Lehrer-Wettkampf.

Eine Tombola mit attraktiven Sachpreisen und Wertgutscheinen wird ebenfalls veranstaltet – der Erlös kommt der Schule zu Gute – die Ziehung der Hauptpreise erfolgt gegen 15.30 Uhr.

Besonders freut sich das MGJ auch wieder über die vielen Ehemaligen, die auch nach ihrem Abschluss immer noch „ihr“ Schulfest am MGJ besuchen. Der Ehemaligenpavillon auf dem Schulhof ist geöffnet, ebenso werden im Tagesverlauf diejenigen ehemaligen Schülerinnen geehrt, die in diesem Jahr ihr Abiturjubiläum feiern.

In gleicher Weise willkommen sind auch die Schülerinnen der Grundschulen, die sich in den nächsten Monaten für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Die Schulgemeinde freut sich.