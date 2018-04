Koslar/Frankfurt.

Voller Stolz und mit strahlenden Gesichtern nahmen die Vertreter des Schulorchesters der Gemeinschaftsgrundschule Jülich-West den Europäischen Schulmusik-Preis 2018 entgegen. Die mit einem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Rahmen der Internationalen Musikmesse in Frankfurt am Main verliehen.