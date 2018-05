Rödingen - Es geht um Europameisterschaftspunkte

Rödingen.

Die besten Seitenwagen-Teams aus ganz Europa kämpfen an der Sophienhöhe um den EM-Titel. Bei der Motocross-Großveranstaltung des MSC Arnoldsweiler am Rande des Tagebaus Hambach bei Rödingen am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, treten die Spitzen-Teams zu drei Wertungsläufen um die Europameisterschaft in der Seitenwagen-Klasse an.