Koslar.

Neben den Grundlagenkenntnissen an vielfältig technischen Geräten gehört natürlich auch die Erste Hilfe fest zu der Ausbildung eines THW-Helfers. Damit lebensrettende Handgriffe im Notfall unter Stress und Zeitdruck auch richtig angewendet werden, müssen die Maßnahmen regelmäßig trainiert und wiederholt werden. So stand am vergangenen Samstag das Thema Erste Hilfe auf dem Programm des THW-Ortsverbands Jülich.