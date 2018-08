Jülich - Erfahrungsbericht von Karin Kleu: „Das Ehrenamt hat mein Leben bereichert“

Jülich.

Durch die Erfahrungen in einer Einrichtung der stationären Altenhilfe wurde Karin Kleu mit dem Tod und noch viel mehr mit der Phase vor dem Tod eines Menschen konfrontiert. Neben dem Wunsch, diesen Menschen in ihrer letzten Lebensphase beizustehen, war ihr wichtig, nicht die Krankheit, bzw. Erkrankung alleine zu betrachten, sondern den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen, der an einer Krankheit leidet.