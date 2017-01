Würselen/Jülich.

Eigentlich hatten sich ganz Würselen und alle Fans des TTC Indeland Jülich am Sonntag auf ein sportliches Fest sondergleichen gefreut. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer hatten in der Elmar-Harren-Halle in Würselen eine vorbildliche Atmosphäre für die Austragung des Tischtennis-Bundesligaspiels zwischen Jülich und Frickenhausen hergerichtet.