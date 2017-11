„Elias“-Aufführung mit 100 Aktiven

Jülich. Für dieses Jahr hat sich der Propsteichor Jülich unter der Leitung von Kantor Christof Rück etwas Besonderes vorgenommen. Seit Herbst 2016 wird, unterstützt von Projektsängerinnen und –sängern sowie in Kooperation mit der Chorgemeinschaft Bergisch-Gladbach-Refrath das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy einstudiert.

Die Chöre proben getrennt voneinander, zwei gemeinsame Probentage haben die Sängerinnen und Sänger schon zusammengeführt.

Das Werk, das zu den bekanntesten des Komponisten gehört, erzählt die zum Teil dramatische Geschichte des biblischen Propheten Elias und hat durchaus opernhafte Züge. Das Libretto hat der Komponist selbst verfasst und benutzt dazu überwiegend Verse aus dem 1. Buch der Könige im Alten Testament. Am Schluss des Stückes weisen Textstellen aus dem neuen Testament auf das Kommen Jesu Christi hin.

Ohne Erzähler

Anders als bei anderen bekannten Oratorien gibt es im „Elias“ keinen Erzähler. Die tragende Rolle übernimmt der Chor, der zum Beispiel als das Volk Israel, als Anhänger des Gottes Baal oder Chor der Engel die Handlung vorantreibt.

Schon daraus wird klar, dass der Chor vor einer großen Herausforderung steht.

Bei der Uraufführung des Oratoriums am 28. August 1846 in Birmingham standen 396 Personen auf der Bühne, davon alleine 271 im Chor. In Jülich werden es rund 100 Choraktive und Solisten sein, die von einem großen Orchester begleitet werden.

Trotz der Begeisterung des Publikums überarbeitete Mendelssohn sein Oratorium noch einmal.

Die deutsche Erstaufführung fand am 29. August 1847 in Köln, also vor fast genau 170 Jahren, statt. Nur wenig später, am 4. November 1847, verstarb der Komponist an den Folgen mehrerer Schlaganfälle.

Um der spannenden, teilweise dramatischen Handlung des Oratoriums besser folgen zu können, empfiehlt es sich für die Zuhörer, die Geschichte des Propheten Elias im 1. Buch der Könige des Alten Testaments nachzulesen.

Geplant sind 2 Aufführungen: Am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Kirche Johann Baptist in Refrath und am Sonntag, 19. November, ab 17 Uhr in der Propsteikirche in Jülich.

An beiden Aufführungsorten übernimmt der aus Jülich stammende Bariton Michael Dahmen die Titelrolle des Elias. Die weiteren Solisten sind: Dorin Rahardja, Sopran, Sibylle Hummel, Alt, Jens Lauterbach, Tenor sowie Kornelia Rück als „Knabe“ und das Ensemble „Tonalita“ aus Jülich.

Karten für das Jülicher Konzert sind zum Preis von 15 Euro im Musikstudio Comouth und bei den Chormitgliedern erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 18 Euro.