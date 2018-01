Güsten - Elf Teams treten bei Männerballett-Meisterschaft in Güsten an

Güsten. Die KG Schnapskännchen veranstaltet am Samstag, 20. Januar, die 15. offene „Männerballett-Meisterschaft“, die weit über die Grenzen Jülichs hinaus bekannt ist. Unter den elf Startern befinden sich auch die „Traumtänzer“ als Titelverteidiger.

Die Jungs aus Inden/Altdorf habn Jury und Publikum im Vorjahr mit ihrem Tanz zum Thema „Der Todesstern ist fott“ überzeugt und holten damit zum ersten Mal den Titel. Mit den „Wild Boys“ aus Mersch-Pattern, den „Seitenspringern“ aus Lövenich sowie dem Herrenballett Hellenthal treten noch weitere ehemalige Titelträger wieder an, so dass die Titelverteidigung für die Traumtänzer nicht einfach wird.

Weitere bekannte Gesichter sowie drei absolute Neulinge haben sich für den beliebten Wettstreit angemeldet, den wie in den Vorjahren Thomas Beys moderieren wird. „Die Teams haben wieder tolle Ideen entwickelt“, verriet er indes schon ein paar Details. So werde es thematisch unter anderem „eine abenteuerliche Reise durch die Galaxie“ geben und man werde „Wikinger auf Schatzsuche“ sehen.

Die Auslosung hat folgende Startreihenfolge ergeben: 1. Immeroder Seckfrösch, Erkelenz; 2. Trunkengarde 2.0, Hürtgenwald; 3. Traumtänzer, Inden/Altdorf; 4. Herrenballett Hellenthal; 5. Rurhöpper, Tetz; 6. Männerballett Kückhoven, Erkelenz; 7. Wild Boys, Mersch-Pattern; 8. KG Rurblümchen, Jülich; 9. Seitenspringer, Erkelenz; 10. Däppstreetboys, Titz; 11. Lengeschdörpe Klompe, Düren.

Angesichts der großen Konkurrenz wird mit Spannung erwartet, welches Männerballett den Titel holen wird und gegen Mitternacht zu den Klängen von „We are the Champions“ den Wanderpokal in Empfang nehmen darf. Die Meisterschaft beginnt pünktlich um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Dann öffnet auch die Abendkasse.