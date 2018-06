Stetternich - Eine närrische Motorradgang bei der KG „Schanzeremmele“

Stetternich. Mit großer Freude verkündet die KG „Schanzeremmele“ Stetternich 1948, dass auch in der kommenden Session 2018/19 wieder mit Tollitäten aufgewartet werden kann. Mit Prinz Joschi I. und Prinzessin Mellie I. stellen die „Schanzeremmele“ ihr neues designiertes Prinzenpaar vor.

Joschi Vukmanic ist als echter Rheinländer mit dem rheinischen Karneval aufgewachsen. Mellie Vukmanic dagegen, wurde als Französin erst 2008 mit dem Karnevalsvirus infiziert. Dies allerdings nachhaltig. So gibt es fast kein Lied des Kölschen Karnevals, das sie nicht mitsingen kann.

So sind beide seit Jahren im Karneval aktiv und stellten bereits in der Session 2011/12 bei der KG „Ulk“ in Selgersdorf das Prinzenpaar. Auch sind beide seit langer Zeit Senator beziehungsweise Senatorin der KG „Schanzeremmele“. Joschi trat auch schon als Büttenredner bei der Frauengemeinschaft Welldorf auf.

Die Eheleuten verbindet neben den Aktivitäten im Karneval vor allen Dingen das gemeinsame Motorrad Fahren. So versuchen sie, möglichst viele Ecken von Europa mit dem Motorrad zu bereisen und gleichzeitig den rheinischen Humor und das Brauchtum Karneval bekannt zu machen. Daher lautet Ihr Motto auch: „Met Reefe van Rduch om Moped öm de Welt, jeck su wie et os jefällt!“

Bühnenerfahrung

Begleitet werden die beiden von den Prinzenpaarführern Elfi und Matthias Hoven, die ebenfalls über eine große karnevalistische Bühnenerfahrung verfügen. Beide bildeten in der Session 2011/12 das Stetternicher Prinzenpaar. Darüber hinaus begeistert Elfi seit einigen Jahren als Büttenrednerin ihr Publikum bei der Sitzung der Frauengemeinschaft Stetternich. Matthias war noch in der zurückliegenden Session als Bauer im Stetternicher Dreigestirn unterwegs.

Komplettiert wird die „Rockergang“ durch das „Schanzeremmel“-Original Sebastian Rensinghoff, der trotz seiner Jugend bereits seinen Platz auf den karnevalistischen Bühnen erobert hat und vor lauter Begeisterung das „Schanzeremmel“-Original bereits zum zweiten Mal darstellt. Inthronisation

Einer der großen Höhepunkte des designierten Prinzenpaares wird ihre Inthronisation und Proklamation am 17. November im großen Stetternicher Festzelt sein sowie die Große Kostümsitzung, deren Kartenvorverkauf auf Hochtouren läuft – am 16. Februar 2019 unter dem Prädikat „Echt Kölsch“. Mit dabei dann unter anderem Klüngelköpp, Bernd Stelter, De Boore, Jürgen Beckers als „Ne Hausmann“, Willi & Ernst, Druckluft, Björn Heuser, Tanzgruppe Zunft Müüs Köln, De Bajaasch, Tanzcorps „Fidele Sandhasen“ Oberlar und das Traditionskorps des Kölner Karnevals die Altstädter Köln sowie als Sitzungskapelle die MK-Band Köln.

