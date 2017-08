Lich-Steinstraß.

Erst den Salingiacup in Barmen, nun den Sommercup im Jülicher „Möhnewinkel“: Die Erfolgsserie des SC Jülich 1910/97 hält an. Auch das letzte Fußballturnier vor Beginn der neuen Saison am kommenden Wochenende konnten sich die Jülicher „Zehner“ sichern mit einem 3:0 (2:0)-Sieg im Endspiel gegen den FC Rurdorf. Ein Ergebnis, das allerdings über den Spielverlauf, besonders in der ersten Hälfte, täuscht.