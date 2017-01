Nach Abitur 1992 wieder seit 2001 am MGJ

Christiane Clemens, Jahrgang 1972, verheiratet und Mutter eines Sohnes, ist ein Eigengewächs des MGJ. Hier baute sie 1992 ihr Abitur.

Clemens kehrte nach Studium von Deutsch und katholischer Religion, der Referendarausbildung in Aachen und Geilenkirchen sowie der ersten Anstellung in Herzogenrath im Sommer 2001 zum Mädchengymnasium zurück. Seit sechs Jahren ist sie zudem Fachleiterin in Deutsch am Jülicher Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung.