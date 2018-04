Kirchberg.

Das erste Frühlingskonzert des Vereins zur Pflege des heimatlichen Brauchtums in Kirchberg hat in der St. Martinus Kirche stattgefunden. In ihrer Begrüßungsrede sprach die 1. Vorsitzende, Margret Vaßen, von dem Wunsch der rund 90 Mitglieder, „etwas Neues auszuprobieren“.