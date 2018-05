Inden.

Der eine oder andere Nachbar schaute etwas verdutzt: 28 Grad, gefühlt sogar wärmer – und trotzdem trugen die meisten Menschen, die am Mittwoch in und um den Neubau im Indener Seeviertel herum liefen, Anzug und Krawatte. Muss wohl was Besonderes sein, der Neubau, dass er einen solchen Auflauf von Krawattenträgern verursacht.