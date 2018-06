Titz - Ein geheimnisvoller Unfall und viele offene Fragen

Titz. Nach einem Verkehrsunfall mit seltsamen Begleitumstsänden am späten Samstagabend in Titz ermittelt jetzt die Polizei.

Ein Zeuge hatte gegen 22.20 Uhr im Ortsteil Boslar ein demoliertes Auto bemerkt. In der Nähe des Wagens stand ein Mann und telefonierte. Kurze Zeit sah der Zeuge das Fahrzeug dann auf einem wenige Meter entfernten Parkplatz stehen. Vom Telefonierer fehlte jede Spur - ebenso wie von den Nummernschildern am Auto.

Die informierte Polizei stellte den offenbar durch einen Unfall beschädigten Wagen sicher und ließ ihn von einem Abschleppdienst mitnehmen. Bei der Suche nach einem möglichen Unfallort wurden die Beamten wenige Kilometer weiter fündig: An der Kreisstraße 5 bei Titz-Müntz stellten sie beschädigte Bäume und Leitpfosten sowie abgerissene und liegengebliebene Fahrzeugteile fest.

Ermittlungen an der Adresse des Fahrzeughalters in Übach-Palenberg liefen in der Nacht zunächst ins Leere. Am darauffolgenden Tag meldeten sich dann der Autobesitzer und seine Freundin bei der Polizei. Sie hätten den zurückgelassenen Wagen vom Parkplatz abholen wollen - und nicht mehr vorgefunden.

Die Polizisten erklärten dem 30-Jährigen und seiner 25 Jahre alten Lebensgefährtin die Umstände und den Verdacht der Verkehrsunfallflucht. Die junge Frau erklärte, sie sei in der Nacht gefahren. Als Unfallort benannte sie jedoch eine andere Stelle.

Die Unstimmigkeiten zur tatsächlichen Unfallörtlichkeit und die Frage, ob die Frau tatsächlich die Fahrerin war, sollen nun die weiteren Ermittlungen zu klären. Hinweise, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421/949-5232 entgegen.