Das schleichende Insektensterben

Das Insektensterben, auch als Insektenarmut bezeichnet, ist ein Phänomen, dessen Tragweite immer deutlicher erkennbar wird. Der Naturschutzbund (NABU) NRW zitiert Untersuchungen, wonach sich von 1989 bis heute die Biomasse an fliegenden Insekten in Nordrhein-Westfalen mancherorts um 80 Prozent verringert hat.

Augenfällig ist beispielsweise das Verschwinden von Schmetterlingen und Tagfaltern.

Es wird vermutet, dass neben dem Verlust von Lebensräumen der Einsatz von hochwirksamen Insektiziden ursächlich für den Arten- und Individuenschwund ist.

Das Ausmaß des schleichenden Insektensterbens verdeutlichen ernüchternde Zahlen. Von den 33.000 nachgewiesenen Insektenarten in Deutschland stehen laut NABU 7800 auf der Roten Liste. Fast die Hälfte davon gilt als in ihrem Bestand gefährdet. In Nordrhein-Westfalen sind bereits 70 Prozent aller Tagfalter ausgestorben oder massiv im Bestand gefährdet.

Unmittelbar vom Insektensterben betroffen sind nachweislich jene Vogelarten, die auf Insekten als Nahrungsgrundlage angewiesen sind. Deren Population wiest im Vergleich zu anderen Vogelarten den stärksten Rückgang auf.