Ein Blick zurück auf ein Vierteljahrhundert Museum Jülich

Jülich.

Was macht ein Museum an seinem 25. Geburtstag? Es blick zurück. Zurück auf die Eröffnung des neuen Kulturhauses am Hexenturm in Jülich am 28. November 1992. Mit Stadtbücherei, Stadtgeschichtlichem Museum und Archiv unter einem Dach schuf die Stadt eine Kultur- und Bildungseinrichtung, die seitdem nicht mehr aus Jülich wegzudenken ist.