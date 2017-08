Ein Behälter für Weihrauchkörner in Schiffform

Jülich.

Im Westturm der Propsteikirche ist noch bis zum 10. September die Ausstellung „Alle um einen Tisch“ zu sehen, die Kirchenschätze aus der Jülicher Pfarrei Heilig Geist zeigt. Für jede der 16 in der Pfarrei zusammengeschlossenen Gemeinden wurde ein Objekt ausgewählt. In einer sechsteiligen Artikelreihe stellen die Kuratoren der Ausstellung in einige Objekte vor.