Ein Abend mit Schlagzeug(ern) im Titzer Café

Titz.

Ein musikalisch außergewöhnlicher und sicherlich interessanter Abend findet am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr in Titz im Café am Spritzenhaus statt. Drei Schlagzeuger mit ihren Drumkits – Dennis Wohlgemuth aus Jülich, Uwe Schunck aus Brühl und Norbert Schiffer aus Titz – präsentieren sich und ihre unterschiedlichen Stile einem interessierten Publikum.