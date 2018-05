Neu-Pattern/Schleiden.

Eine ganze Tischplatte voller Pokale, Plaketten und Urkunden hatte Bezirksschießmeister Hans Rennett in Haus Pattern vor sich ausgebreitet. Mit ihnen wurden die erfolgreichsten Schützen der Saison ausgestattet. Geehrt wurden die besten Mannschaften und Einzelschützen der Rundenwettkämpfe 2017/18 und die erfolgreichsten Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften in den verschiedenen Waffenarten und Altersgruppen.