Inden - Ehrlicher Finder: Mann entdeckt Brieftasche mit mehreren Tausend Euro

Inden . Es gibt sie noch: ehrliche Menschen. Die Kundin eines Kreditinstituts konnte am Freitag erleichtert aufatmen, denn das von ihr verlorene Bargeld war nicht nur gefunden, sondern auch abgegeben worden.

Mehrere tausend Euro befanden sich in der Brieftasche, die ein 23-Jähriger aus Bergheim am Freitagvormittag vor einer Bankfiliale in Inden fand. Der junge Mann informierte die Polizei über seinen Fund und gab diesen daraufhin bei der Bank ab.

Die Frau, die die Brieftasche verloren hatte, meldete sich kurze Zeit später bei den Mitarbeitern des Kreditinstituts. Nachdem diese sich vergewissert hatten, dass es sich tatsächlich um ihre Brieftasche handelte, wurde der Dame das Fundstück samt Inhalt ausgehändigt.

Sie hinterließ einen Finderlohn, der nun als Dank dem ehrlichen Bergheimer übergeben werden soll.