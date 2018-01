Gevenich - Eheleute Kieven aus Gevenich feiern Diamanthochzeit

Gevenich.

Für die Eheleute Marianne und Heinz Kieven beginnt das neue Jahr mit einem großen Fest, denn heute blicken sie auf 60 gemeinsame Jahre zurück. Am 2. Januar 1958 gaben sie sich auf dem Standesamt in Linnich das Jawort. Zwei Tage später wurde in Gevenich, wo sie auch heute leben, kirchlich geheiratet. Mit all ihren Lieben wollen sie dieses Fest am kommenden Sonntag feiern.