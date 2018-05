Krauthausen. Sie fiebern noch dem Klassenerhalt entgegen: Fritz Röhl und Georg Hermanns, das Trainerduo beim 1. FC Krauthausen. Der FC absolviert seine erste A-Liga-Saison nach dem Aufstieg. Mit dem 5:0-Sieg beim Türkischen SV Düren kletterte Krauthausen auf den drittletzten Tabellenplatz und damit auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Die Gefahr, doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten, ist damit zwar nicht gänzlich gebannt, aber die Hoffnung auf Klassenerhalt wird genährt. „Egal, wo wir in der kommenden Saison spielen: Wir haben beide verlängert, wir bleiben an Bord. Denn es macht sehr großen Spaß, mit einer so motivierten Mannschaft zu arbeiten“, sagte nun Hermanns über die besiegelte weitere Zusammenarbeit.