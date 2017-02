E-Commerce-Tag NRW stellt auch die hiesige Dorv-Initiative vor Letzte Aktualisierung: 20. Februar 2017, 14:22 Uhr

Barmen. Am 22. Februar steigt in Wuppertal der zweite E-Commerce-Tag NRW. Dabei werden zehn Projekte vorgestellt, die in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt wurden. Thema ist unter anderem, stationären und digitalen Einzelhandel zusammenzubringen.