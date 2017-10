Drewermann spricht am Reformationstag in Jülich

Jülich. Anlässlich des besonderen Reformationstages in diesem Jahr haben die Evangelische Kirchengemeinde Jülich und die Evangelische Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Jülich Professor Eugen Drewermann eingeladen.

„Luther wollte mehr“, so betitelt Eugen Drewermann sein aktuelles Buch zum Reformationsjubiläum, das Grundlage seines Vortrages am Dienstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr in der Jülicher Christuskirche sein wird.

Der streitbare Theologe wird der Frage nachgehen, was Luther glaubte und „wie wir diesen evangelischen Glauben für uns heute neu entdecken und verstehen können“, schreiben die Organisatoren und fragen: Was haben die protestantischen Kirchen aus ihrem reformatorischen Erbe jenseits allen Streits gemacht? Hat die katholische Kirche seit den Tagen der Reformation wirklich dazugelernt? Und was würde Luther zum Zustand der christlichen Kirchen heute sagen?

Nach 500 Jahren Spaltung zieht der Theologe und Lutherkenner Eugen Drewermann eine schonungslose Bilanz. Darüber hinaus erschließt er in seinem Vortrag eine Sicht auf Luther, die das Grundanliegen des Reformators, dass der Mensch von Gott vorbehaltlos angenommen und gerecht gesprochen ist, wieder ernsthaft in den Blick nimmt. Diesen Kern lutherischen Denkens und seine praktischen Folgen will Eugen Drewermann für unsere krisengeprägte Zeit erneut stark machen: theologisch, anthropologisch und psychologisch.

Eingeladen sind alle Interessierte. Der Vortrag beginnt am Dienstag um 18 Uhr, in der Christuskirche, Düsseldorfer Straße 30 in Jülich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich (Eintritt frei). Auskünfte unter Telefon02461/54155 oder 02461/99660.