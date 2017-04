Drei Trommler lassen im Café die Wände wackeln

Titz. „Es wird ein etwas anderer Abend. Es wird laut und rockig“, versprach Norbert Schiffer, Betreiber des Cafés am Spritzenhaus in Titz und begeisterter Schlagzeuger seinen zahlreichen Gästen. Immer wieder lädt er zu einem musikalischen Abend in sein Café ein, und meist sind es ein Sänger oder eine Sängerin, die unplugged das Programm bestreiten.

Doch nun hatte er gleich zwei Schlagzeuger Kollegen eingeladen, mit denen er gemeinsam den Abend gestalten wollte. Als sie dann auch loslegten, wackelten die Wände in dem kleinen Gastraum.

Es ging allerdings zunächst einmal mit einem Video los, einem Live-Auftritt in den 80er Jahren in Detroit von Schiffers absoluter Lieblings Band „Kiss“ und dem berühmten Solo ihres Schlagzeugers Peter Criss, das damals bei Insidern für Furore sorgte. Er und dieser Auftritt waren mehr oder weniger Schuld daran, dass sich Norbert Schiffer dem Schlagzeug verschrieb. Schon zuvor hatte er als Kind auf Waschmittelkartons geübt. Als er seine Ausbildung begann, erhielt er von einem Kollegen, der als Schlagzeuger in einer Band spielte, das erste Instrument geschenkt. Heute spielt der Café- Betreiber allerdings nur für sich in seinem Keller.

Anders sieht es da bei Uwe Schunck aus, der in einer Band spielt, diesen Abend mit gestaltete und, wie könnte es anders sein, auch „Kiss“-Fan ist. Dennis Wohlgemuth, Musikstudent und Musiker, gibt außerdem Schlagzeugunterricht, und für ihn ist sein Schlagzeug alles, und so manchen Musikfan hat er schon für dieses Instrument begeistern können.

Und so legten die drei dann auch richtig los, mal einzeln um die unterschiedliche Spielweise und Einsatzmöglichkeit der Drums deutlich zu machen und die Besonderheiten ihrer Schlagzeuge hervorzuheben, mal gemeinsam improvisierten sie oder spielten altbekannte Stücke wie „Rock City“ von „Kiss“ oder „Nothing Else Matters“ von „Metallica“. Außerdem spielten sie einige Stücke als Playalongs, bei denen sie den Schlagzeugpart übernahmen.

Zwischenzeitlich gab es immer wieder Erklärungen und Videos, denn alle drei wollten Werbung für ihr Instrument machen. Da war es schon sehr gut, dass neben den eingefleischten Rockfans auch etliche Kinder und Jugendliche im Café saßen, die das Ganze sehr interessiert verfolgten. Kr.