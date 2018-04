Aldenhoven - Drei Anschläge auf Aldenhovener Vorgarten

Aldenhoven. Als die Eheleute Dorothee und Bernd Beyhs nach Karneval aus ihrem Urlaub im Sauerland zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Pflanzen in ihrem Vorgarten mit einem weißen klebrigen Pulver bedeckt waren, das nach Chemie roch und offenbar giftig war, denn die Pflanzen ließen rasch ihre Zweige hängen.

„Da haben wir uns noch nichts gedacht“, sagt Dorothee Beyhs, die einen schlechten Scherz im karnevalistischen Übermut vermutete.

Diese Ansicht geriet ins Wanken, als in der Nacht zu Ostermontag auf dem neu angelegten Beet fein geschreddertes Papier drapiert wurde, das sich überall festsetzte.

Damit waren die Belästigungen für die Eheleute Beyhs nicht beendet: In der Nacht zu Montag vergangener Woche fanden sich die messerscharfen Scherben von Neonröhren im Vorgarten. Zudem waren die neuen Pflanzen, rund 60 cm hohe Tujapflanzen, mit einer giftigen Flüssigkeit behandelt worden. „Wer macht so etwas? Ich verstehe es einfach nicht“, war Dorothee den ganzen Tag über fassungslos nach der neuerlichen Tat, die wohl kein Zufall war. Die Eheleute, die in der Dietrich-Mülfahrt-Straße wohnen, haben Anzeige auf dem benachbarten Polizeirevier erstattet und hoffen, dass sich Zeugen finden, die die Täter bei ihrem zerstörerischen Tun beobachtet haben. „Wir haben doch keine Feinde“, sagt sie und schüttelt immer noch den Kopf.

Im Vorgarten, wo bislang die Pflanzen wuchsen, wollen die Eheleute nun den Plattenbelag ergänzen lassen.