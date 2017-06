Aachen/Jülich.

Mit „einem blauen Auge“ seien alle Beteiligten davon gekommen, sagte Richterin Melanie Theiner mit Nachdruck in der Urteilsbegründung gegen die Angeklagten im Fall der unterirdischen Cannabisplantage in Linnich-Tetz. 2015 fand ein SEK-Trupp der Polizei auf dem dortigen Pickartzhof eine professionell betriebene Hanfplantage in sechs Seecontainern.