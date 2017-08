Jülich.

Rund 450 Tonnen feinster Sand, jeweils in drei Spielfeldern zu 30 Zentimeter Dicke aufgetragen, werden dafür sorgen, dass der am Wochenende erstmals auf dem Jülicher Schlossplatz ausgetragene DKB-Beach-Cup sicherlich ein Erfolg wird. Dort treten am Samstag und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, die zwölf besten Damen- und die 16 erfolgreichsten Herrenteams der Saison gegeneinander an.