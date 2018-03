Ansprechpartner bei Alarmsignalen

Ein Flirt im Internet, ein Treffen, Nummern werden ausgetauscht, man schreibt sich über WhatsApp: alles in der heutigen Zeit normal und zunächst kein Grund zur Sorge. Wenn aber ein junger Mann ein unverhältnismäßig teures Auto fährt, seiner neuen Freundin Markenkleidung schenkt und ständig etwas mit ihr unternehmen will, sodass sie für nichts anderes mehr Zeit hat, ist bereits Vorsicht angesagt. Stellen Eltern Auffälliges fest, können sie sich unter www.die-elterninitiative.de informieren oder Kontakt aufnehmen per E-Mail an info@die-elterninitiative.de oder unter Telefon 0176/ 56269971. Das Projekt, das maßgeblich von dem betroffenen Vater Karl angeschoben, aber mittlerweile deutschlandweit gut vernetzt und aktiv ist, kennt weitere Ansprechpartner. Auch die in Düsseldorf ansässige Frauenberatungsstelle erteilt unter Telefon 0211/686854 fachkundig Auskunft.