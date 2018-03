Koslar.

Die Zeichen am Mondi-Standort Koslar stehen weiter auf Expansion. „Im letzten Jahr haben wir wieder rund eine Million Euro in unseren Standort investiert“, sagte Patrick Lennertz. Wenn er über „sein“ Werk spricht, schwingt ein gewisser Stolz mit. Den spürte auch der Jülicher Bürgermeister Axel Fuchs, als er nun der Einladung der Mondi-Belegschaft folgte und sich den Standort Koslar besuchte, der einer von 40 in der ganzen Welt des britisch-südafrikanischen Branchenriese ist.