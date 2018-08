BARMEN.

„Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu“. Mit einem Zitat von Ödön von Horvth eröffnete Pastor Rüdiger Franz seine Predigt zum Taufgottesdienst seiner Gemeinde am weißen Strand des Barmener Sees. Die erste Freie Evangelische Gemeinde (FeG) in Deutschland wurde 1854 vom Kaufmann Hermann Heinrich Grafe in Wuppertal gegründet.