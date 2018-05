Jülich.

Im Moment machen die beiden ersten Flächen noch nichts her, aber das wird sich ändern. Stadtauswärts auf der linken Seite der Aachener Landstraße unmittelbar an der Einfahrt zum Neubaugebiet Ölmühle blüht Jülich was. Auf Antrag des Umweltbeirats testet die Stadt hier eine Wildblumensaatmischung auf einigen hundert Quadratmetern.