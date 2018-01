Jülich/Nancy - Die Stadt Jülich engagiert sich gegen Rassismus

Jülich/Nancy. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Stadt Jülich aufgenommen in die Europäische Städtekoalition der UNESCO gegen Rassismus (ECCAR). Der Integrationsrat hatte den Antrag an den Stadtrat gestellt, der ECCAR beizutreten und somit als „Ort der Vielfalt“ gemeinsam mit vielen europäischen Städten und Hauptstädten ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung zu setzen.

In Jülich leben mehr als 120 Nationalitäten und beweisen tagtäglich, dass ein Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in gegenseitigem Respekt möglich ist. In Zeiten des stärker werdenden Rechtspopulismus ist es Politik und Verwaltung in Jülich ein starkes Anliegen, gegen Rassismus und Diskriminierung und für Toleranz aktiv zu sein.

Bei einer Tagung des Lenkungsausschusses und die Mitgliederversammlung der ECCAR, die auf Einladung des Bürgermeisters im Rathaus der französischen Stadt Nancy stattfand, durfte die Stadt Jülich sich mit ihrem langjährigen Engagement für Vielfalt und Toleranz und ihren Anstrengungen zur Integration Zugewanderter dem Gremium der ECCAR präsentieren. Beeindruckt nahmen die Mitglieder der ECCAR als auch ihr Präsident, Benedetto Zacchiroli (Vertreter der italienischen Stadt Bologna), wahr, dass die im Vergleich zu den anderen Mitgliedsstädten der ECCAR doch kleine Stadt Jülich sehr viel zu bieten hat.

Doch was genau ist die „Europäische Städtekoalition gegen Rassismus“?

Die „Europäische Städtekoalition gegen Rassismus“ wurde am 10. Dezember 2004 in Nürnberg auf Initiative der UNESCO mit dem Ziel gegründet, ein internationales Netzwerk von Städten zu schaffen, die sich gemeinsam für eine wirkungsvolle Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit einsetzen. Der „Zehn-Punkte-Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung auf kommunaler Ebene in Europa“ gilt seither als Handlungsleitfaden für alle Mitglieder und ist Grundlage der Zusammenarbeit. Die „Internationale Städtekoalition gegen Rassismus“, heute: „Internationale Koalition inklusiver und nachhaltiger Städte“, wurde am 30. Juni 2008 in Nantes (Frankreich) aus der Taufe gehoben und setzt sich aus regionalen Koalitionen zusammen. Diese bestehen in Europa, Asien und Pazifikraum, Afrika, Lateinamerika und Karibik, Kanada, im arabischen Raum und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Akteure vor Ort einbeziehen

Internationale Konventionen, Empfehlungen und Erklärungen müssen von den einzelnen Staaten ratifiziert und umgesetzt werden. Gleichzeitig ist es aber wichtig auf kommunaler Ebene, die Akteure vor Ort einzubeziehen, um sicherzustellen, dass diese internationalen und nationalen Instrumente angewandt werden. Kommunen sind der Schlüssel zur Entwicklung effektiver Synergien. Dies umso mehr, als in Zeiten fortschreitender Globalisierung und Urbanisierung ihnen eine immer wichtigere Rolle bei der Durchsetzung der Menschenrechte zukommt.

Als neues Mitglied kommt nun Arbeit zu auf die Stadt Jülich. Die Federführung für die Mitgliedschaft in der ECCAR hat das Amt für Familie, Generationen und Integration. Es gilt in den nächsten Jahren den Zehn-Punkte-Aktionsplan mit Inhalten zu füllen, Maßnahmen zu entwickeln und die Umsetzung des Aktionsplanes zu beginnen. Von besonderer Bedeutung ist, die Bevölkerung mit allen Ebenen und Gremien in der Stadtgesellschaft in diesen Prozess einzubeziehen. Denn eines steht fest: Der Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit kann nur gemeinsam mit allen hier Lebenden gefochten und gewonnen werden.

Informationen sind zu erhalten im Amt für Familie, Generationen und Integration unter Telefon 02461-63239 (Beatrix Lenzen) oder E-Mail BLenzen@juelich.de.