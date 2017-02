Funde aus vier Kirchen, auch Jülich-Mersch

Vier Kirchen aus dem Bistum Aachen erhalten nach dem Fund der gestohlenen Kirchenschätze im September in der Abtei Maria Laach Figuren zurück. Neben St. Martin in Linnich sind das Heilig Kreuz in Geilenkirchen-Süggerath, St. Agatha in Jülich-Mersch und St. Maria Himmelfahrt im Kempen.

„Der oder die Diebe hatten damals gezielt Antwerpener Altäre im Blick“, erklärt Marc Peez vom Landschaftsverband Rheinland. Noch heute gebe es für christliche Kunst einen Absatzmarkt, beispielsweise auf der Internationalen Kunst- und Antiquitätenmesse (TEFAF) in Maastricht. Heute sei es aber nicht mehr möglich, die Kunst auf legalem Weg zu Geld zu machen, da die gestohlenen Werke registriert sind.

Den größten Teil des Fundes im September machten drei Figurengruppen aus Kempen aus. Sie sind laut Peez auch die einzigen Objekte, die noch nicht wieder zurück sind an ihrem Ursprungsort, da der Konservierungsbedarf noch zu groß sei.