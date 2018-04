Jülich.

In schlichten schwarzen Uniformen traten die Mitglieder des Ural Kosakenchores in der Schlosskapelle auf. Diese Schlichtheit hielten sie auch in der Präsentation der Lieder bei. Die Musik und die gut ausgebildeten Stimmen der Sänger, die doch den ursprünglichen und natürlichen Charakter hatten, der für diese Musik unabdingbar ist, standen im Vordergrund.