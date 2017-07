Die Lucherberger sind in Feierlaune mit dem Hahnenkönigspaar

Lucherberg. Die Lucherberger feierten am Wochenende kräftig ihr neu proklamiertes Hahnenkönigspaar Kornelia und Günter Bausch.

Schon am Freitag starteten die Festtage mit der Jukebox-Night im Festzelt. Es sollte das erste Mal sein, dass die jüngere Generation den Abend gestaltete und den Gästen eine atemberaubende Lichteffektshow bot. Am Samstag war der eigentliche Festakt samt Ehrentanz im Rahmen des Königsballes, der bis in die Nacht hinein ausgiebig gefeiert wurde. Unterstützung bot der Festwirt Hans-Josef Clemens und die Tanz-Band „Just Dance“.

Sonntagnachmittag zeigte sich das Paar im großen Festumzug in ganz Lucherberg. Beim traditionellen Festumzug am Montag zog die Truppe von Treffpunkt zu Treffpunkt, wo sie von Rudi Görke, vom TC Lucherberg, den „Krausis“, Dirk Kuckhof, Dieter Kessler, Bernd Seeberg und der Fangruppe Kirmes empfangen wurden.

Klingende Begleitung

In diesem Jahr waren in den Umzügen die Trommler- und Pfeifercorps Blau-Weiß Schaufenberg, Hehlrath, die „Einigkeit“ Düren sowie die Blaskapelle Schaufenberg zu Gast. Der Zug wurde zudem durch die freiwillige Feuerwehr Lucherberg, die Maigesellschaft Lucherberg, die FC Jugend 1919 Lucherberg, den Lucherberger Carneval Club, die Motorradfreunde Lucherberg, das Männerballett Lucherberg und die Fahnenschwenker aus Langerwehe unterstützt.

Als Ehrengäste begrüßte der Veranstalter Interessengemeinschaft Kirmes Lucherberg Franz Schnock, Dieter Weinberger (beide Lucherberger Carneval Club), den Ortsvorsteher Lucherbergs, Rudi Görke, und Bürgermeister Jörn Langefeld. Als Vorsitzende sind Reinhold Rosarius und Jürgen Müller zu nennen, die auch die Organisation übernahmen.