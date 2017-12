Jülich.

„Es macht richtig Spaß, für euch zu spielen, weil ihr so aufmerksam zuhört und so begeistert klatscht“. So brachte Trompeter Martin Schädlich aus dem stets gut gelaunten Blechbläserquartett „Juliacum Brassers“ die Resonanz des ersten Familienadventskonzerts in der Jülicher Sales-Kirche einen Tag vor Heiligabend auf den Punkt.