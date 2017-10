Jülich.

Die Miete verdoppelt sich, die Erreichbarkeit hingegen wird schlechter: Der Umzug der Jülicher Tafel ist nicht gerade das, was Vereinsvorsitzende Maria Güldenberg und ihr Team sich gewünscht haben. Die Kündigung vom Vermieter des bisherigen Standortes an der Lorsbecker Straße kam so überraschend wie ungelegen.