Jülich - Die Geheimnisse des rheinischen Maibrauchtums

Jülich.

Feministinnen treibt das Rheinische Maibrauchtum oft die Zornesröte ins Gesicht. Frauen werden versteigert. Das erinnert vielleicht an Sklavenmärkte in finsteren Zeiten. Mutmaßlich ändert sich nichts an der ablehnenden Haltung gegen die Maiversteigerungen, bei der Männer in alkoholgetränkter und ausgelassener Atmosphäre die Frauen anpreisen und versteigern, wenn Frau weiß, warum Mann das macht. Interessant ist es aber trotzdem.