Jülich.

Auf ihrem Campus in Jülich öffnet die Fachhochschule Aachen am Samstag, 1. April, die Türen. Der vor sieben Jahren entstandene Neubau an der Heinrich-Mussmann-Straße 1 bietet von 11 bis 16 Uhr Interessierten einen Einblick in die Studiengänge, Labore und Institute am Campus Jülich.