Jülich - Die Bundesliga im Tischtennis ist sein großer Traum

Jülich.

Dass Muhammed Akar am Sonntag an der Platte steht, wenn der TTC Indeland Jülich nach acht Jahren Abwesenheit zurückkehrt in die Tischtennis-Bundesliga, ist unwahrscheinlich. Trainer Miro Broda hat seine besten Spieler zusammengerufen, damit Jülich ab 15 Uhr gegen Grenzau die Chance auf einen Sieg hat.