Aachen/Güsten.

„Mir scheint, hier sind mehrere Pistolen im Spiel“, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Gatzke, als es am Mittwochvor der 4. Strafkammer des Aachener Landgerichtes unübersichtlich wurde. Zunächst war von einer Schreckschusspistole die Rede, die eines der Überfallopfer bei der Sportplatzattacke von Güsten am 6. November mit sich geführt haben könnte. Am Ende des Verhandlungstages hatte sich der Eindruck erhärtet, dass wenigstens zwei Opfer Pistolen mit zum Fußballspiel gebracht hatten.