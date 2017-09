Rödingen.

Unerwartet viele Gäste fanden sich am „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ im LVR-Kulturhaus „Landsynagoge Rödingen“ ein, der dort zum zehnten Mal begangen wurde. Sie nahmen teil am abwechslungsreichen Angebot, darunter die Anfertigung von Buttons mit dem Namen der Besucher in Hebräisch und Führungen durch die Ausstellung und jüdisch geprägte Orte im Dorf.