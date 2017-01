Diamantene Hochzeit: Chöre singen zur Gratulation

Linnich. Wenn das Ehepaar Maria und Hubert Leufen am Dienstag das Fest der Diamantenen Hochzeit feiert, dann ist dies nicht nur ein außergewöhnlicher Jubeltag für die „Großfamilie“, sondern darüber hinaus auch für viele Freunde und Bekannte sowie einige bedeutsame Vereine in Linnich.

Mit den fünf Kindern und neun Enkelkindern begeht das Jubelpaar den Festtag am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr in der St.-Martinus-Kirche mit einem Gottesdienst, der von der Gemeinschaft Kirchenchor St. Martinus und Romchor Düren für das Mitgliederpaar festlich umrahmt wird.

Als Sänger ist Hubert Leufen darüber hinaus auch ein eifriges Mitglied im Linnicher Männergesangverein und gehört seit über 70 Jahren der Schützenbruderschaft an. Ehefrau Maria engagiert sich ehrenamtlich in der Pfarre mit Geburtstagsbesuchen für ältere Menschen und als eifrige Mitglieder gehören beide auch dem Geschichtsverein und der Mundartgruppe an.

Zu den Hobbys des agilen Paares gehören Reisen und Wandern. Das geliebte Radfahren aus den vergangenen Jahren musste leider altersbedingt aufgegeben werden. Liebhabereien im häuslichen Bereich sind Malen, Töpfern, Handarbeiten und Gartenarbeit. Dabei steht für Hubert Leufen seine geliebte Modelleisenbahn besonders im Vordergrund.

In Erinnerung sind in Linnich auch die von Maria Leufen geführte ehemalige Drogerie Leufen und der gleichnamige Handwerksbetrieb von Malermeister Hubert Leufen, der in vielen Jahren im Auftrag der Glasmalerei-Werkstätten Oidtmann tätig war. Dabei spielt für den Ehejubilar der Wormser Dom eine besondere Rolle. Als er beim Arbeiten an den hohen Domfenstern seinen Ehering verlor, der vermutlich in den Eimer mit Kitt gefallen war, wurde das wertvolle Stück wohl im Laufe der Arbeiten in den Fenstern mit verarbeitet.

Mit zahlreichen Gratulanten aus Linnich gratuliert auch die Lokalredaktion Jülich den Eheleuten Leufen, die seit vielen Jahren mit großem Anteil für die Region zu den eifrigen Zeitungslesern gehören.